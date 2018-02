Vaccini | Lorenzin | da Lega posizioni pericolose | successe anche con Stamina

Vaccini - Lorenzin : "Stop alle false notizie scientifiche" : "Non è mai un'occasione sprecata quella per fare un controllo veridicità, fake, alle affermazioni di Salvini che ogni giorno ci diletta di affermazioni degne di un leader nazionale di grandissima levatura...

Vaccini - ministro Lorenzin : basta fake news - lasciare ai medici il loro mestiere : “Il vaccino contro il tetano salva la vita, il vaccino contro la pertosse ti salva la vita, quello contro la polio, e potrei continuare su tutti, compreso il vaccino per il morbillo, parotite e varicella che se contratti da adulti o in una fase particolare possono indurre a rischi molto gravi i pazienti che ne vengono colpiti“: lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in riferimento al tema dei Vaccini, molto ...

Beatrice Lorenzin : nessuna proroga Vaccini - multe dopo 10 marzo : Vaccinazione a scuola dell'obbligo. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, annuncia: niente proroga, dopo il 10 marzo scatteranno le sanzioni.

Lorenzin : «Sui Vaccini niente proroga - scadenze da rispettare» : Il 10 marzo il termine ultimo per mettere in regola i bambini. Ma chi ha la prenotazione con la Asl anche dopo questa data non rischia l’esclusione. La ministra: «I genitori che restano inadempienti pagheranno le sanzioni»

Vaccini - Lorenzin : non oltre 10 marzo : 18.05 Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 marzo per l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che "i genitori con figli iscritti alle scuole dell'obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione" prevista dalla legge. "Spero - ha aggiunto, parlando a margine di un incontro elettorale a Trieste -che siano veramente ...

Vaccini - Lorenzin : Raggi o ci fa o ci è - la legge parla chiaro : Modena, 9 feb. , askanews, La legge sulle vaccinazioni 'parla chiaro' quindi il sindaco di Roma, Virginia Raggi, 'o ci fa o ci è' perché se 'aveva bisogno di chiarimenti poteva benissimo fare una ...

Vaccini - ministro Lorenzin : dietro ai no vax c’è un business enorme : “C’e’ un business dietro a tutto, anche dietro ai no vax. E’ un business gigantesco“, secondo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, oggi a Modena in occasione di un incontro sui Vaccini (‘Vacciniamo’) presso l’Universita’. Si tratta di “paure assolutamente illogiche, vengono strumentalizzate da gruppi di interesse, da tutti quelli che vogliono vendere una medicina che non ...

Vaccini - Lorenzin a Raggi : 'In grande malafede o non ha capito legge' - : Dopo lo scambio di accuse dello scorso 1 febbraio, continua la querelle tra il sindaco di Roma e l'esponente del Pd. La prima cittadina: "La ministra ha di fatto accettato quello che chiedevamo". La ...

Vaccini - stime degli igienisti : +5 - 7% delle coperture di morbillo dopo il decreto Lorenzin : Un aumento del 5,7% delle coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite e dell’1,7% per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e haemophilus influenzae di tipo B (il cosiddetto vaccino esavalente). A confrontare i numeri 2016-2017 e ottenere queste stime, che rispecchiano dunque il risultato ottenuto dopo l’entrata in vigore del decreto Lorenzin sull’immunizzazione obbligatoria, è la Società italiana di ...

Decreto Vaccini : Lorenzin chiarisce su scadenza 10 marzo : Arriva finalmente una risposta direttamente da parte della ministra Beatrice Lorenzin a proposito della scadenza del 10 marzo sul caso vaccini. In particolare, nelle settimane scorse l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha chiesto al ministero della salute lumi circa gli studenti che alla data del 10 marzo risultano ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni. La Lorenzin […] L'articolo Decreto vaccini: Lorenzin chiarisce su ...

Vaccini - i medici M5S in lista sono a favore : 'Abrogare la Lorenzin non è una priorità' : Le sue posizioni in tema di salute e Vaccini sono individualistiche e fuori dalla linea politica nazionale'. Lombardi conclude così: 'Non costringetemi attraverso...