Quaresima | ecco la sua evoluzione storica

meteoweb.eu

: RT @LeggieroAlessio: «Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui» Che senso ha digiunare secondo le regole del t… - CitoCinzia : RT @LeggieroAlessio: «Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui» Che senso ha digiunare secondo le regole del t… - allimitedime : RT @Rvaticanaitalia: E' partita ieri 'CASA & CHIESA, il venerdì in parrocchia oltre i luoghi comuni', la rubrica dei #venerdi di #Quaresima… - Rvaticanaitalia : E' partita ieri 'CASA & CHIESA, il venerdì in parrocchia oltre i luoghi comuni', la rubrica dei #venerdi di… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Non sappiamo con certezza dove, come e tramite chi sia sorta la, un periodo di tempo che i Cristiani dedicano alla preparazione alla Pasqua. Sappiamo, però, che la suaè stata lenta e progressiva. Nel ripercorrere le tappe salienti è doveroso dire che, nella chiesa primitiva, la celebrazione della Pasqua era anticipata di 1-2 giorni di digiuno, orientato all’amministrazione del battesimo che, pian piano, veniva riservata alla veglia pasquale. La prassi del digiuno, riservata ai catecumeni, viene poi estesa al ministro del battesimo e a tutta la comunità ecclesiale. Il digiuno ha, in questa fase, uno scopo ascetico-illuminativo, non penitenziale.Nel III secolo, a Roma, la domenica precedente la Pasqua è detta “Domenica di Passione” e nel Venerdì e Mercoledì di questa stessa settimana non si celebrava l’eucaristia. L’estensione del digiuno per tutta la ...