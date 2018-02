DIRETTA Brescia Virtus Bologna 46-37 streaming video e tv | risultato live | terzo

Brescia Virtus Bologna/ Streaming video e DIRETTA Rai.tv : orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia) : diretta Brescia Virtus Bologna , Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Firenze. Bell'incrocio nei quarti di Coppa Italia, una sfida incerta nella sua previsione(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:45:00 GMT)

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato finale 100-72) : quarta vittoria in fila per la Openjobmetis! : DIRETTA Varese Brescia, risultato finale 100-72: la Openjobmetis demolisce la Germani al PalA2A e ottiene la quarta vittoria consecutiva in Serie A1, tornando a sperare nei playoff(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:22:00 GMT)