Sanità | Federfarma Verona | boom di segnalazioni per carenze farmaci 3

meteoweb.eu

: RT @FMastrantuoni: Gli articoli dei giornali attestano la VERIDICITA' della incresciosa vicenda - patriziagatto3 : RT @FMastrantuoni: Gli articoli dei giornali attestano la VERIDICITA' della incresciosa vicenda - FMastrantuoni : Gli articoli dei giornali attestano la VERIDICITA' della incresciosa vicenda - AldoGips : RT @FaberVonCastell: E mentre si dimette il capo del Centers for Disease Control and Prevention (l'Istituto Superiore di Sanità americano)… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Si tratta dimolto importanti per la cura di gravi patologie del sistema nervoso e cardiovascolare, ma anche insulina, analgesici e antineoplastici, tutti prodotti che quasi sempre vengono venduti all’estero prima che sia garantita la copertura italiana. Ogni mese inviamo alla Regione Veneto che poi lo gira al Ministero della Salute, un elenco dettagliato di tutte lepervenute dalle singolee della provincia”, spiega. “Comesti auspichiamo uno snellimento della procedura di segnalazione affinché in pochi secondi o addirittura in automatico il farmaco mancate possa essere posto all’attenzione degli organi competenti come l’Agenzia Italiana del farmaco, tramite il NAS dei Carabinieri, o la Regione stessa che per altro, grazie all’intervento dell’assessore regionale ...