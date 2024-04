Cessione Milan - adesso Cardinale è nei guai | il club è ancora di Elliot?

(Di venerdì 26 aprile 2024)Gerryè nei: l’inchiesta sulrossonero continua e rimangono molti dubbi sul ruolo del fondorischia tanto: ilpotrebbe davvero esserein mano aView this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE, Carlo Pellegatti preoccupato: è come se ci fosse una guerra civile L'articolo proviene da Daily

Milan , secondo il quotidiano la Repubblica , nel club di via Aldo Rossi ci sarebbero due direttori : non solo Cardinale . Ecco cosa succede… Milan , La Relubblica: Gerry Cardinale ma che fai: ci sono due direttori nel club? View this post on Instagram A post ... Continua a leggere>>

Letizia , nel suo editoriale per 'Sportitalia', parla senza freni della possibile candidatura di Lopetegui per essere l' Allenatore del Milan Continua a leggere>>

milan, perché Furlani non vuole Conte - Visualizzazioni: 2 milan, in questi ultimi giorni, e per noi di Calcio Style, in questi ultimi mesi, abbiamo parlato di un cambio sulla panchina rossonera. Andiamo qui di seguito a leggere cosa stareb ...

Continua a leggere>>

Corsera - L’uomo dei conti che imbarazza il milan - Dopo la perquisizione di un paio di settimane fa nella sede del milan da parte della Guardia di Finanza, il tema proprietà torna ad essere trattato anche nelle prime pagine dei ...

Continua a leggere>>

Inchiesta vendita milan, una talpa in Procura: chi è - L’uomo dei conti Aldo Savi ha testimoniato in Procura parlando di «forte influenza» di Elliott e consegnando il documento preparato per la vendita a possibili investitori arabi che ha definito «strano ...

Continua a leggere>>