Isola - Francesco Benigno svela altri retroscena sulla sua esclusione | Messa a rischio la mia vita

Francesco Benigno , ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che è recentemente stato al centro di un caso mediatico, data la sua esclusione dal reality, è intervenuto in diretta sul suo profilo Facebook per spiegare cosa sia realmente accaduto . Benigno ha iniziato raccontando il suo scontro con Peppe Di ... Continua a leggere>>

Francesco Benigno ha mantenuto la promessa e, come un fiume in piena, ha raccontato tutta la sua verità su quanto accaduto all’Isola dei Famosi. Nella prima parte del Francesco-gate (così lo ha chiamato lui stesso), andata in onda in una diretta sul suo profilo Facebook, è andato a ritroso dalla ...

Continua a leggere>>