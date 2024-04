CampionatO Giovanissimi La Maceratese ha vinto in anticipo il girone B Adesso è in lizza per conquistare il titolo regionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Soddisfazione per idella, neo vincitori delcon un turno di. I biancorossi hanno centrato l’obiettivo superando 1-3 l’Fc Fermo. I ragazzi hanno chiuso il raggruppamento con 44 punti in 17 incontri, + 5 sulla Samb, solo una sconfitta, migliori attacco e difesa. Ora igiocheranno per ildi campioni delle Marche contro il Villa San Martino che ha spadroneggiato nel gruppo A, mentre c’è da attendere la rivale delB dove ci sono 3 turni da giocare. La rosa deidella: portieri Matteo Torresi e Samuele Del Bianco; difensori Filippo Meschini, Enrico Salvatori, Federico Pesaola, Riccardo Renzi, Pietro Mazzola, Cristian ...