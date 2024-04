Con un contratto a tempo determinato a chiamata si può avere la maternità o la Naspi?

Maria Rauccio 43 anni, è una rider di Just Eat di Prato. Dopo vent’anni di lavoro come cuoca, ha deciso di cambiare vita nel giugno 2023. «L’idea di imparare un mestiere nuovo , avere un contatto con il pubblico e stare all’aria aperta mi ha incuriosita. Sono soddisfatta : ho un contratto di trenta ... Continua a leggere>>

Una nuova grande occasione per lavorare a tempo indeterminato arriva direttamente dalla bellissima Sicilia. Leggiamone le informazioni. Nello specifico, questa offerta di lavoro altro non è che un nuovo concorso indetto dal Comune di Messina per l' Assunzione di 100 Agenti di polizia locale ...

Tom Hiddleston rivela un dettaglio del suo primo contratto con la Marvel - Non è un segreto che Tom Hiddleston abbia fatto un'audizione per il ruolo di protagonista in Thor prima di essere scritturato per il ruolo di Loki, ma sembra che i Marvel Studios abbiano voluto tenere ...

Formula 1, Newey pronto a lasciare la Red Bull: Ferrari in pole - In scia allo scandalo che ha coinvolto Horner, il geniale progettista avrebbe comunicato il desiderio di interrompere il proprio contratto con un ...

Rinnovi in salita, il Milan può sacrificarli entrambi - Situazioni delicate per il Milan per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, per questo motivo entrambi i titolari sono sul mercato.

