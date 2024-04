Una dichiarazione congiunta di 18 Paesi chiedono ad Hamas di rilasciare gli ostaggi

Il presidente americano Joe Biden assieme ai leader di altri diciassette paesi ha rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo a Hamas di ac... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

A differenza dell’intesa siglata recentemente con la Tunisia, quella con l’Egitto mette in gioco più risorse e abbraccia diversi campi oltre a quello delle migrazioni, “in un’ottica win-win e non assistenzialistica”, assicurano dalla Commissione Ue in risposta alle osservazioni della sinistra ...

Continua a leggere>>