(Di venerdì 26 aprile 2024) Avvio poco mosso per il gas sul mercato di. Il prezzo dei future Ttf, punto di riferimento per il metano nel Vecchio Continente, sale dello 0,4% a 29,9 euro al megawattora.

Apertura in calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam . I contratti future sul mese di maggio cedono lo 0,6% a 30,52 euro al MWh. Continua a leggere>>

Apertura in calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam . I contratti future sul mese di maggio cedono lo 0,6% a 30,52 euro al MWh. Continua a leggere>>

Avvio poco mosso per il gas sul mercato di Amsterdam . Il prezzo dei future Ttf, punto di riferimento per il metano nel Vecchio Continente, sale dello 0,4% a 29,9 euro al megawattora. Continua a leggere>>

Il gas apre in leggero rialzo ad amsterdam (+0,4%) - Avvio poco mosso per il gas sul mercato di amsterdam. Il prezzo dei future Ttf, punto di riferimento per il metano nel Vecchio Continente, sale dello 0,4% a 29,9 euro al megawattora.

Continua a leggere>>

Borsa: Milano apre in calo -0,18%, affonda St - apre in calo la seduta a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo -0,18% a 34.207 punti e sul listino affonda StMicroelectronics dopo i conti e il taglio alle stime per il 2024 (-5%). Bene le banche, ...

Continua a leggere>>

Borsa: in Europa avvio incerto, Londra +0,49% - Attualità - MILANO Avvio incerto in Europa per le Borse, solo Londra apre in chiaro rialzo (+0,49%). Francoforte appare invariata nelle prime battute di scambio e Parigi segna in apertura + +0,03 per cento. I ris ...

Continua a leggere>>