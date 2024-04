I soldati russi tornati dal fronte hanno assassinato 107 persone

(Di venerdì 26 aprile 2024) Non solo gli omicidi commessi nei lunghi mesi di guerra. I, una voltadall'Ucraina, avrebbero ucciso almeno 107ferendone altre cento. Il dato è contenuto in un'inchiesta del quotidiano indipendente Verstka basata su resoconti dei media e documenti giudiziari...

Un altro favore a Donald Trump. Joe Biden ha infatti stabilito che saranno i contribuenti americani a pagare lo stipendio ai soldati ucraini che combattono al fronte contro la Russia . L’Amministrazione USA salderà anche gli stipendi per gli impiegati pubblici e le pensioni per chi dal lavoro si è ... Continua a leggere>>

Kiev , 26 apr. (Adnkronos) - La russi a ha perso 463.930 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022- Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero include 950 vittime subite dalle forze russe lo scorso giorno. Secondo il rapporto , la russi a ha ... Continua a leggere>>

Chasiv Yar, le forze russe stanno cercando «guadagni tattici» nel Donetsk: gli avanzamenti e le tattiche - Guerra in Ucraina, quali strategie Cosa succede Le forze russe stanno cercando «guadagni tattici» a nord-ovest di Avdiivka, ma l'operazione offensiva principale, e quella ...

Continua a leggere>>

Un 18enne ucciso a colpi di pistola a Milano: era su un furgone vicino all’Ortomercato - Un diciottenne è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco al torace poco dopo le 3 della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia est di Milano, vicino all’Ortomercato. Il giovane, di origine ...

Continua a leggere>>

Israele ammassa i tank al valico per Rafah: “È tutto pronto per l’invasione della città a sud di Gaza” - L’escalation della crisi a Gaza sta per raggiungere un punto cruciale, con Israele che si prepara ad attaccare Rafah, ultima roccaforte di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, dove potrebbero essere ...

Continua a leggere>>