Io - fuggito dagli antisemiti Il 25 aprile un arabo mi ha urlato | ‘Cane ebreo’ É giusto?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Io avrei potuto evitare il sevizio militare essendo profugo italiano della Libia antisemita. L’ho voluto fare anche se ho perso due anni (mi ero laureato a 21), perché eradare il mio contributo al mio paese. Oggi sono a Roma e vedo unsul tetto di un auto osannato da una folla di italiani che grida in“Yehuda kalb”, “ebrei cani”, che è quello che ci gridavano in Libia. Questonon ha fatto nulla per l’Italia. Sicuramente non il servizio militare e probabilmente non paga le tasse. Eppure ha il diritto di insultarmi così. È? 3)Solidarietà alla #BrigataEbraica, per il vile attacco subito, solidarietà ai tanti #poliziotti che anche oggi hanno difeso la #democrazia e la #libertà di tutti a #manifestare liberamente.#ToglieteciIlManganello pic.twitter.com/boOMEVCo1O — Pasquale ...