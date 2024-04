A volte occorre perdere

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

Pubblichiamo un estratto di "", intervista a Pietro Mennea del giornalista Michele Muscia del 7 settembre 2000, edita in un libro da Edizioni di Comunità. Sono contento che lei abbia accennato alla parola democrazia. Vede, non puo? esistere sport senza democrazia, poiche? i due concetti sono intimamente legati. Prenda, ad esempio, l'aggettivo "sportivo'' inteso nel suo senso piu? lato: sportivo e? divenuto sinonimo di leale, tollerante, sincero, rispettoso nei confronti degli altri, ben disposto a riconoscere e premiare il valore altrui. In una parola, il tipo sportivo e quello democratico finiscono con l'essere la stessa persona, portatrice della medesima identita?, ovvero di analoghe connotazioni psicologiche e comportamentali. Lo spirito democratico deve ...