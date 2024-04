Il deputato Fassino è recidivo | ecco perché i vigilantes lo tenevano d' occhio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Continua a essere alta l'attenzione su Pieroe sulla vicenda che è balzata agli onori di cronaca due giorni fa, quando il Fatto Quotidiano è tornato su un episodio che risale al 15 aprile. Ildel Pd è stato è stato denunciato per il tentato furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all'aeroporto di Fiumicino. Stando alla prima ricostruzione, in attesa del suo aereo e superati i controlli, l'ex ministro della Giustizia avrebbe preso la confezione di eau de parfum e l'avrebbe messa in tasca solo nel momento in cui sarebbe squillato il cellulare. Come ha riportato Repubblica in seguito, però, dalle immagini delle telecamere emergono due dati che smentiscono tale versione dei fatti: in primo luogoavrebbe "alzato gli occhi" ai dispositivi di videosorveglianza, in secondo luogo si sarebbe ...