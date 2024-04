Juventus-Milan - la time machine | quando Seedorf fu un assoluto protagonista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ecco, di seguito, ladi 'ac.com' relativa a, sfida in programma alle ore 18:00 di sabato 27 aprile

Corsa Champions tra Milan, Juve, Bologna Roma e Atalanta. Una resterà fuori, ma tutte sono padrone del proprio destino - Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta. La matematica non ha ancora assegnato a nessuna di loro il posto Champions. Tutte e cinque hanno la possibilità di prendersi quel posto senza dover fare i ...

Continua a leggere>>

Juventus e Milan: un incontro decisivo - La vigilia della partita tra Juventus e Milan è arrivata. Questo incontro, che si svolgerà domani alle 18, potrebbe avere un impatto significativo sulla lotta per il secondo posto. Dopo un mese di apr ...

Continua a leggere>>

Milan, Juventus, Napoli pronte al calciomercato: obiettivi e programmi per il riscatto - Milan, Juventus e Napoli si sono defilate troppo presto dalla lotta scudetto. Il mercato estivo per l’operazione riscatto e per dare la caccia all’Inter ...

Continua a leggere>>