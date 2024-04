Empoli vs Atalanta | Cruciale sfida al Gewiss per la salvezza e la Champions

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dalla Fiorentina all’. Domenica alle 18 alarrivano i toscani reduci da una fondamentale vittoria contro il Napoli, ma ancora in piena bagarre. Altra partitaper l’, impegnata nella corsa. Dopo l’i nerazzurri affronteranno due trasferte: giovedì sera a Marsiglia e poi lunedì prossimo a Salerno. Nella seduta di scarico di ieri al centro sportivo di Zingonia sempre out Holm e Toloi, ma Scalvini sembra pronto a rientrare in gruppo .Fab. Car.

