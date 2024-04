(Di venerdì 26 aprile 2024) L'exè stato visto minacciare l'ex fidanzata anche in un ristorante di Villa Verucchio. Ora è accusato di atti persecutori, lesioni personali aggravate,, violazione di domicilio e danneggiamento.

Ponte San Pietro. Dovrà mantenersi a una distanza di almeno 500 metri d all'ex compagna , non potrà comunicare con lei e non potrà avvicinarsi ai luoghi che abitualmente frequenta: questa la decisione presa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un uomo di 42 anni, resosi ...

Un trentunenne straniero residente in provincia di Ancona è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: era accusato di aver picchiato più volte la moglie, insultandola e tentando almeno in un'occasione di soffocarla con l'utilizzo di un cuscino

Stalking, minacce e percosse: arrestato ex calciatore di serie C nel riminese - L'ex calciatore è stato visto minacciare l'ex fidanzata anche in un ristorante di Villa Verucchio. Ora è accusato di atti persecutori, lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di ...

Rimini. Picchia e minaccia donna al Kiosko finisce in manette ex calciatore 44enne - RASSEGNA STAMPA - L'uomo arrestato per maltrattamenti. Il titolare del locale, Malatesta, ha difeso la donna dall'aggressore che ha inveito: «Stai ...

Sotto processo per aggressione. Due amici assolti - Due giovani di Massa assolti dall'accusa di percosse e minacce dopo 4 anni: difesa dimostra mancanza di prove, terzo imputato anche lui assolto.

