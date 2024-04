Tananai - Madame e Rose Villai - la canzone per lo scudetto dell’Inter

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono giorni di grande euforia per tutti i tifosi. La squadra, che è riuscita a vincere il suo ventesimoe, quindi, la sua seconda stella, ha deciso di regalare a chi tifa e segue da sempre i suoi successi con unache possa ricordare questo bellissimo traguardo. Così l’Inter ha annunciato l’uscita di Ho fatto un sogno, il brano che celebra la squadra nerazzurra con le voci din en, il brano per loIl ventesimonon è cosa da poco. Un traguardo che vale una seconda stella e una celebrazione speciale, per sentirsi ancora uniti in una fede che ...