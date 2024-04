Al via le lezioni teoriche e pratiche per i 20 partecipanti tra studio intenso - nuove scoperte in cucina e prime amicizie

Dopo la numerosa partecipazione e l’interesse da parte del pubblico nei primi due incontri, Asl5 in collaborazione con Fondazione Carispezia proseguirà in Accademia “ Pillole di primo soccorso sanitario”, il corso destinato a fornire le conoscenze principali in caso di piccole e grandi emergenze. ... Continua a leggere>>

Accademia di belle arti "Sironi", venerdì 26 aprile è in programma l'open day - Aule dedicate alle lezioni teoriche, laboratori didattici saranno condivise con i visitatori che potranno assistere a lezioni aperte e conferenze ma anche dialogare con studenti e docenti. L' OPEN DAY

Civiltà e declino, la lezione di Ibn Khaldûn per un mondo complesso - Visse un'epoca di sconvolgimenti, che gli ispirò una teoria ciclica della storia L'epoca d'oro[2] della civiltà arabo-musulmana era appena tramontata, lasciando un clima di stagnazione intellettuale,

Come muoversi in città La polizia municipale di Alba fa lezione di educazione stradale nelle scuole - Coinvolti 440 alunni tra scuole materne e primarie per un totale di 80 ore di corso differenziato per età. Giochi, test, parti teoriche e anche pratiche all'aperto

