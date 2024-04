Pusher tradito dal sonno sull’autobus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) SAN ZENONE AL LAMBROcon lo zaino pieno di droga si addormenta sul pullman. L’autista se ne accorge e allerta i carabinieri che lo arrestano. In manette è finito un 27enne marocchino che probabilmente doveva aver pensato che trasportare la droga in pullman gli avrebbe consentito di evitare i controlli ma invece si è addormentato e ora è finito al fresco. L’uomo è stato arrestato a San Zenone al Lambro dai carabinieri, dopo essere arrivato addormentato al capolinea di un autobus con un etto mezzo di droga in borsa. L’autista l’ha notato sui sedili in fondo quando la corsa era finita da un pezzo. Fra i due è iniziata una lite verbale e i carabinieri, avvisati dal conducente, hanno portato il 27enne in caserma dove l’uomo ha dichiarato spontaneamente di aver nello zaino un etto e mezzo tra cocaina e hashish cercando di sostenere che era per uso personale. ...