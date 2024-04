Gli antifa censurati sfilano in copertina e sui palchi in piazza

(Di venerdì 26 aprile 2024) Antonio Scurati, atteso da Fabio Fazio, ieri era al corteo di Milano. Roberto Salis, invece, ha affiancato Roberto Gualtieri. Intanto, Serena Bortone gongola in prima pagina.

La lettera di Furio Colombo al padre della giovane detenuta a Budapest: il governo italiano ha trattato le catene di Ilaria come una variabile del tutto ragionevole di ciò che può accadere in un’aula di tribunale Continua a leggere>>

"Sono orgogliosa che nel mio Paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dei nazifascisti grazie alla coraggiosa lotta di partigiani e partigiane. Dalla mia cella ardentemente desidero che il mio paese si mostri tutti i giorni all'altezza della propria storia, che oggi come in passato voglia ... Continua a leggere>>

La Ue condanna l’Ungheria ma FdI e Lega votano contro. Il padre di Salis a Strasburgo: «Mia figlia imputata, non criminale» - «Lei imputata, non criminale». Il partito di Orbán attacca. Ignazio Marino candidato di Avs: «Ilaria Salis è diventata, suo malgrado, un simbolo della dignità dei detenuti» ...

Continua a leggere>>

25 aprile, Scurati, Salis e Landini usano la festa per farsi pubblicità - Con i loro testimonial. Quest’anno, in particolare, ci sarà roberto Salis, padre di Ilaria Salis, l’attivista antifà detenuta in Ungheria e candidata alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra.

Continua a leggere>>

FdI, sul caso Salis le sinistre non condannano la violenza - "Senza una ferma e netta condanna, persino la legittima richiesta di un processo equo e di condizioni detentive più dignitose rischiano di trasformarsi in una legittimazione della violenza e in un ...

Continua a leggere>>