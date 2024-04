Dall’Inghilterra a Roma - bimbo di un mese operato al cuore Il padre | Là non gli avevano dato chanc - l’avrebbero portato a fine vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Trasferito con un volo speciale dell’Aeronautica militare da Bristol a, perché “nel Regno Unito non gli avrebberonessunae”, e subito è statoal. Ora D. M., undi appena unnato con una grave cardiopatia congenita, è ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e, dicono i familiari e le persone che lo assistono, “ha una gran voglia di vivere”. La sua vicenda la racconta ildel piccolo, originario di Treviso ma da anni residente per lavoro in Inghilterra, come riporta oggi il Corriere della Sera. “Nel Regno Unito lo avrebbero abortito” "Nel Regno Unito non gli avrebberonessunae. Anzi non avrebbero proprio fatto ...