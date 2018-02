Napoli | Sarri senza peli sulla lingua | il battibecco De Laurentiis-Marotta | la Juventus e

Benevento-Napoli - le scelte ufficiali di De Zerbi e Sarri : Il Napoli vuole subito dare una risposta alla Juventus. I bianconeri, vittorioso all’Allianz Stadium per 7-0 contro il Sassuolo, hanno scavalcato in classifica di nuovo gli azzurri che vorranno riprendersi la prima posizione questa sera affrontando il Benevento. Per il Napoli è stata una settimana ricca di impegni per quanto riguarda il calciomercato, ma i partenopei […] L'articolo Benevento-Napoli, le scelte ufficiali di De Zerbi e ...

Formazioni ufficiali Benevento-Napoli : le scelte di De Zerbi e Sarri : Formazioni Benevento-Napoli – La domenica di Serie A si concluderà con il posticipo tra Benevento e Napoli. Il derby campano vedrà sfidarsi due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Gli ‘Stregoni’ hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella salvezza, approfittando delle sconfitte di Spal e Verona. Il Napoli invece ha l’imperativo di vincere per rispondere al 7-0 rifilato dalla Juventus al Sassuolo e ...

Benevento-Napoli - per Sarri altra goleada per restare davanti? : La Juve ne ha fatti sette al Sassuolo, il Napoli a Benevento vuole rispondere con la stessa moneta. A Sarri basterebbero i tre punti sul campo dell'ultima in classifica, anche se i sei gol rifilati in ...

Napoli - fissato un incontro Sarri-De Laurentiis per discutere della clausola : Come riporta il Corriere dello Sport , nei prossimi giorni l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ed il presidente Aurelio De Laurentiis avranno un incontro faccia a faccia il cui argomento principale sarà verosimilmente il ...

Il Chelsea vuole Sarri : la contromossa del Napoli : Gli occhi del Chelsea su Maurizio Sarri, hanno infastidito il Napoli che è al lavoro per blindare il tecnico toscano. De Laurentiis non vuole farselo scappare e come ha affermato nei giorni scorsi, è ...

Benevento-Napoli - i convocati di Sarri per la 23esima giornata di Serie A : Dopo la solita seduta di allenamento pomeridiano a Castelvolturno, il Napoli è partito per Benevento. Domani la prima e l’ultima della classifica di Serie A si incroceranno in una sfida decisiva. Per prepararsi alla partita gli azzurri hanno svolto attivazione in avvio e poi partita a campo ridotto, per proseguire con lavoro tecnico tattico a […] L'articolo Benevento-Napoli, i convocati di Sarri per la 23esima giornata di Serie A proviene ...

Napoli - il Chelsea va in pressing su Sarri : Napoli, il Chelsea va in pressing su Sarri Nonostante Conte continui a giurare che non lascerà prima della scadenza del suo contratto (giugno 2019), il Chelsea si sta muovendo per trovare un sostituto in vista di una separazione estiva. E il primo nome sul taccuino di Abramovich è quello di Maurizio Sarri, davanti anche a […] L'articolo Napoli, il Chelsea va in pressing su Sarri sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - il mercato è stato un successo : ecco perchè adesso la squadra di Sarri è ancora più forte : Il calciomercato si è concluso, è stata una finestra invernale che non ha regalato particolari emozioni, solo alcune trattative che sono andate in porto ma che hanno rinforzato le medie squadre oppure quelle in lotta per la salvezza. Qualcosa ha fatto l’Inter che però non può andare oltre una qualificazione in Champions League, la Roma addirittura sembra essersi indebolita, la Juventus non ha fatto nulla mentre la Lazio ha potuto contare ...

Il Chelsea spaventa il Napoli : Abramovich vuole pagare la clausola di Sarri : Maurizio Sarri è alla sua terza stagione sulla panchina del Napoli e sogna di regalare un sogno ai tifosi partenopei. L'allenatore toscano è elogiato un po' da tutti per via del gioco spumeggiante e innovativo della sua squadra e anche in Europa ha diversi estimatori. Pep Guardiola, ad esempio, tecnico del Manchester City, ha dichiarato che il Napoli sia una delle squadre che gioca il calcio più bello anche se Sarri ora vuole badare al ...

Napoli ultimissime - il Chelsea piomba su Sarri : pronto a pagare la clausola : Gli inglesi, che a fine stagione si separeranno da Conte, puntano il tecnico azzurro. De Laurentiis: "Sarri per me può rimanere a vita"

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato : anche PSG e Milan sulle sue tracce : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Napoli - addio Maurizio Sarri? Il Chelsea pronto a pagare la clausola rescissoria : E così, il primo nome sulla lista di Roman Abramovich per la panchina del Chelsea è, secondo Sport Mediaset , quello del mister del Napoli. Il magnate russo sarebbe pronto a pagare la clausola ...

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato dal tecnico italiano : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Allarme Napoli - il Chelsea pronto a pagare la clausola di Sarri : la mossa di De Laurentiis : Pericolo Chelsea per il Napoli. Roman Abramovich, patron dei ‘Blues’, a fine stagione ‘scaricherà’ Antonio Conte per dare l’assalto ad un altro tecnico italiano: Maurizio Sarri. Il club londinese sta seguendo con attenzione il lavoro dell’allenatore partenopeo e il patron russo è affascinato dall’idea di avviare un nuovo progetto tecnico con l’ex banchiere. Nel contratto di Sarri è presente però ...