Coppa del Mondo | è ancora super Moioli | vittoria bis a Feldberg Godino secondo

Sofia Goggia ancora seconda dietro alla Vonn in Coppa del Mondo a Garmisch : La Coppa del Mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana. Archivio Primo piano 2018 FEBBRAIO GENNAIO 2017 ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche. Michela Moioli scappa via - che balzo di Michele Godino! : Giornata strepitosa per i colori azzurri dello Snowboardcross che si riverbera anche nelle classifiche di Coppa del Mondo: tra le donne, Michela Moioli, a tre prove dal termine ha oltre 1000 punti di vantaggio sulla concorrenza, e quindi a marzo potrà anche amministrare per portare a casa il titolo. Nella graduatoria maschile balzo di Michele Godino, che entra tra i primi 20, totalizzando quest’oggi più punti di quanti ne aveva raccolti ...

