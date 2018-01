Calciomercato Juve | Messi vuole Dybala al Barcellona | ecco il probabile erede

Calciomercato Juventus/ News - Venerato : i bianconeri hanno preso Pellegrini (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Ciro Venerato ha sottolineato come i bianconeri abbiano acquistato per l'estate Lorenzo Pellegrini.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - Roma quasi in fondo. Juve e Inter - progetti per l'estate : Milano, 22 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio entra sempre di più nel vivo. Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma e si avvicina a grandi passi verso il Chelsea di Antonio Conte : la società ...

BALOTELLI ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news - la smentita di Marotta (ultime notizie) : Mario BALOTELLI ALLA JUVENTUS? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:25:00 GMT)

Balotelli alla Juventus?/ Calciomercato news - bianconeri non interessati a Supermario (ultime notizie) : Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:38:00 GMT)

Calciomercato Juve - colpo Balotelli? Avrebbe già firmato un quinquennale Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, potrebbe essere Mario Balotelli il colpo del club bianconero per la prossima stagione. L'attaccante italiano è in scadenza di contratto con il Nizza e potrebbe decidere di tornare in Italia al termine del campionato. Sempre secondo il noto giornale inglese, sarebbe stato Gianluigi Buffon a ...

BALOTELLI ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news - Sky Sport smentisce questa possibilità (ultime notizie) : Mario BALOTELLI ALLA JUVENTUS? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus - il figlio di Pirlo vicino ai bianconeri : Al momento è solo una suggestione, una bellissima suggestione che rivedrebbe Pirlo ancora nella Juventus. Da calciatore e non da dirigente, ma in realtà qui si sta parlando di Nicolò, il figlio di ...

Balotelli alla Juventus?/ Calciomercato news - Pardo : sarebbe clamoroso - se non che... (ultime notizie) : Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:58:00 GMT)

Calciomercato Juve - colpo Balotelli? Avrebbe già firmato un quinquennale : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "The Sun", potrebbe essere Mario Balotelli il colpo del club bianconero per la prossima stagione. L'attaccante italiano è in scadenza di contratto con il Nizza e potrebbe decidere di tornare in Italia al termine del campionato. Sempre secondo il noto giornale inglese, sarebbe stato Gianluigi Buffon a ...

BALOTELLI ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news - i numeri di Super Mario in stagione al Nizza (ultime notizie) : Mario BALOTELLI ALLA JUVENTUS? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra: la punta del Nizza vestirà la maglia bianconera la prossima estate?. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:16:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la cessione eccellente di giugno sarà Alex Sandro : il punto : La Juventus in questo Calciomercato di gennaio ha lavorato solo per il futuro, per la prossima estate. I bianconeri hanno gettato le basi per chiudere l’affare Emre Can a parametro zero e in giornata incontreranno nuovamente il Cagliari per parlare dell’attaccante nordcoreano classe ’98 Han e di Barella, con l’intento di bruciare la concorrenza e bloccare i due giocatori in vista di giugno. Da qualche anno a questa parte, ...

Balotelli alla Juventus?/ Calciomercato news - dall’Inghilterra pronto un contratto di 5 anni? (ultime notizie) : Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra: la punta del Nizza vestirà la maglia bianconera la prossima estate?. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - si allontana Ozil : pronto maxi rinnovo per il tedesco?(Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando a Mesut Ozil, che però potrebbe rinnovare con l'Arsenal.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - occhi puntati su Pellegrini : pronto un triennale? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando di strappare il giovane Lorenzo Pellegrini alla Roma.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:36:00 GMT)