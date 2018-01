Spagna | con la matanza de Atocha si ricorda anche il caso Regeni

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : le possibili convocate. Possibile rientro per Camila Giorgi? Iberiche senza Garbine Muguruza : Manca meno di un mese all’inizio della Fed Cup 2018. L’Italia è riuscita a mantenersi nel World Group II lo scorso anno e in questa stagione tenterà la risalita nel Gruppo Mondiale, dal quale è stata estromessa nel 2016. La rincorsa delle azzurre partirà il 10 e 11 febbraio, quando la squadra capitanata da Tathiana Garbin giocherà a Chieti contro la Spagna. Un incrocio intrigante, che sa di rivincita: furono proprio le Iberiche a ...

Ivana Spagna incidente sfiorato dopo un sogno premonitore : la confessione a Pomeriggio 5 : Ivana Spagna e il sogno premonitore sull’incidente stradale: il racconto a Pomeriggio 5 I sogni premonitori esistono? Secondo Ivana Spagna sì. La popolare cantante ha rivelato a Pomeriggio 5 di aver sognato un incidente stradale che si è poi quasi concretizzato. L’artista è riuscita ad evitare il peggio ma quell’incubo ha fatto riflettere Ivana. Che […] L'articolo Ivana Spagna incidente sfiorato dopo un sogno premonitore: ...

Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli - c’è l’accordo con il Barcellona : Gerard Deulofeu potrebbe vestire a breve la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante spagnolo, secondo quanto si apprende da RAC, dopo l’accordo arrivato tra il Barcellona e il club di De Laurentiis di 17 milioni di euro, sarebbe ad un passo. Dopo il no incassato per Simone Verdi, la società partenopea ha cambiato obiettivo puntando tutto […] L'articolo Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli, c’è l’accordo con il ...

Vergogna in Spagna - accoltellato tifoso dell’Atletico prima del match di Coppa con il Siviglia : è grave : Comincia nel peggiore dei modi la sfida di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Siviglia del Wanda Metropolitano. prima del match, infatti, un tifoso dei ‘Colchoneros’ è stato pugnalato ed ora è ricoverato in gravi condizioni. Emergono i primi dettagli sull’accaduto. Il supporter della squadra di Simeone è stato pugnalato per ben tre volte con la ferita più grave riportata alla spalla. L’agguato è avvenuto nella fermata ...

Inter-Ramires - l'agente in Spagna per parlare con lo Jiangsu : "Speriamo bene" : Inter-Ramires? Anche il procuratore del giocatore prova a stringere i tempi per il passaggio in nerazzurro del centrocampista brasiliano di proprietà dello Jiangsu. Come riporta Premium Sport , Luis Carlini è arrivato a Marbella, dove la formazione cinese è in ritiro, per dare nuovo slancio alla trattativa. l'agente ottimista - "Speriamo vada tutto a buon fine con l'Inter" avrebbe ...

In Europa scoppia la guerra dell'olio (ed è Italia contro Spagna) : Qual è l'olio di oliva più buono del mondo? Secondo uno spot lanciata dalla Commissione europea è quello spagnolo. E ovviamente la cosa non è andata giù ai produttori Italiani...

Igor : Spagna conferma - pistole rapinate : (ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Le pistole sequestrate a Norbert Feher in Spagna sono quella rapinata il 30 aprile a Consandolo di Argenta (Ferrara) alla guardia giurata Piero Di Marco e quella strappata l'...

Pallamano - Europei 2018 : la Repubblica Ceca compie l’impresa contro la Danimarca - bene la Spagna. I risultati di lunedì 15 gennaio : Quarta giornata di gare per quanto riguarda gli Europei di Pallamano maschile, che ha visto disputarsi il secondo turno dei gruppi C e D, in cui la Spagna ha sconfitto 27-25 l’Ungheria, grazie alle 5 reti Adrian Figueras Trejo, pivot del Granollers, mentre la Repubblica Ceca è riuscita nell’impresa di superare la Danimarca con il punteggio di 28-27, al termine di una sfida bellissima e molto avvincente, risolta dalle parate di uno ...

Mondo TV - accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia : La milanese Gedis S.r.l. ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Francia e Spagna per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains

Mondo TV : concluso accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia : ... l'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Gedis a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito. Matteo Corradi, amministratore ...