Pensioni 2018 | ultimissime notizie ad oggi 20 01 | dalle quote al ricalcolo?

Riforma Pensioni 2018 - il programma di Damiano per ripartire : Se il 2017 si è chiuso col tema della Riforma pensioni al centro dell'attenzione, non si può certo dire qualcosa di diverso per il primo mese del 2018 che sta volgendo al termine, perché l'argomento è sempre al centro di numerose discussioni, ultimamente soprattutto in merito alla questione Legge Fornero. Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, infatti, si è espresso chiaramente sull'argomento andando contro a quanto ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Geroldi : aumentare flessibilità della Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 19 gennaio. Geroldi: aumentare flessibilità della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni ed elezioni 2018 - Monti : proposte da ciarlatani - ultime novità : Le ultime novità sulla Riforma pensioni al 18 gennaio 2018 ruotano intorno alle prossime elezioni ed alle tante promesse elettorali che i vari candidati leader stanno facendo al popolo. Per il Senatore Monti, ospite nell'ultima trasmissione di Floris a 'di Martedì', si sta assistendo ad uno spettacolo orribile di assoluta diseducazione civica. Monti critica anche duramente chi continua a promettere di poter abolire la Riforma Fornero, anche ...

Pensioni nel 2018 - ecco tutto quello che è cambiato nella previdenza Video : Una materia sempre in costante evoluzione è la previdenza sociale italiana. Le Pensioni ogni anno sono oggetto di tentativi di riforma e di nuove misure e provvedimenti che le riguardano. Il 2018 segue il trend dell’anno appena passato, con alcune nuove misure che prenderanno il via quest’anno anche se il sistema continua a reggersi sull’ultima riforma avuta, quella Fornero di fine 2011. Tra 2017 e 2018 molto è cambiato però per quanto riguarda ...

Ultime notizie Pensioni anticipate 2018 al 17 gennaio : Poletti non si ricandida Video : Il dibattito che riguarda le Pensioni anticipate 2018 [Video] continua anche oggi 17 gennaio, e a tenere banco nella giornata odierna sono le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione di Giovanni Floris DiMartedì, in cui sono intervenuti sul tema tra gli altri anche l'ex Ministro Poletti e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Vediamo le loro parole e le Ultime novita' sulle #Pensioni con il nostro consueto appuntamento ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - la Lega pronta a rilanciare la misura : Continua la battaglia della Lega Nord per cancellare definitivamente la Riforma varata nel 2012 dall'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero. Tra le richieste del Leader del Carroccio, infatti, ci sarebbe non solo l'estensione del meccanismo di Quota 41 a tutti i lavoratori ma anche l'introduzione della Quota 100. Salvini propone l'estensione della Quota 41 Matteo Salvini, torna alla carica nel pieno della campagna ...

Pensioni e LdB2018 - per la CGIL permane il giudizio negativo Video : I provvedimenti previsti all'interno dell'ultima legge di bilancio restano lontani dai proponimenti contenuti nell'accordo firmato tra governo e sindacati lo scorso settembre in merito alla cosiddetta Fase 2. È il senso di quanto spiegato nell'ultimo intervento di Ezio Cigna, responsabile del settore previdenza pubblica per la #CGIL. Secondo il sindacalista, le poche novita' in materia di previdenza [Video] fanno confermare il giudizio negativo, ...

RIFORMA Pensioni 2018/ L’occasione persa dal Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 16 gennaio. L’occasione persa dal Governo secondo Michele Raitano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni 2018 - ultime novità al 15/01 su dati Istat - elezioni e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 15 gennaio 2018 vedono prore la discussione elettorale sulla previdenza in merito alle nuove proposte per gli assegni minimi e le Pensioni di garanzia [Video] destinate ai giovani. Nel frattempo alcune elaborazioni giornalistiche aiutano a comprendere qual è il reale stato della situazione del bilancio Pensionistico pubblico. Infine, torniamo a parlare di uscite anticipate e di #ape volontaria fornendovi ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Giacobbe (Pd) spiega come cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 15 gennaio. Giacobbe (Pd) spiega come cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Meloni (FdI) : “Legge Fornero si deve migliorare per i giovani” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 14 gennaio. Le proposte M5S oltre la cancellazione della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:10:00 GMT)