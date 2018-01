Le Vibrazioni : 'Così sbagliato' è il titolo della canzone che canteranno al Festival di Sanremo : Ecco svelato il nome del nostro prossimo album! #Sanremo2018 #V #cosisbagliato 📷 @chiaramirelli Qui la chiacchierata col @corriere : http://www.corriere.it/spettacoli/18_gennaio_06/...

Sanremo - le ultime dal Festival : assenti i rapper - per i duetti spuntano Arisa - Skin e Masini : Pure con i Pooh destrutturati, col crooner che canta in italiano, con l'epistolario che ricorda David Bowie. Non manca nemmeno lo stornello romano. Il Festival baglioniano (6-10 febbraio) è servito. ...

Le prime pagelle del Festival di Sanremo : Avitabile e Servillo il migliori - Stash perde la sfida dell'italiano : Voto: 7 Diodato-Roy Paci: 'Adesso' Del picciotto siculo c'è solo la tromba, il protagonista canoro e autorale è uno solo, alle prese con il disagio dei giovani che sognano un mondo meno ...

SANREMO 2018 - DUETTI AL Festival / Serena Rossi : "Avrò l'onore di accompagnare Renzo Rubino" : SANREMO 2018, DUETTI al FESTIVAL: i primi 11 accoppiamenti per la quarta serata, ecco la lista. Le ultime notizie sulla kermesse musicale che prenderà il via all'Ariston(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:14:00 GMT)

Sanremo 2018 - duetti al Festival/ Accoppiamenti quarta serata : Annalisa con Michele Bravi - “sono già in fissa” : Sanremo 2018, duetti al Festival: i primi 11 Accoppiamenti per la quarta serata, ecco la lista. Le ultime notizie sulla kermesse musicale che prenderà il via all'Ariston(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:05:00 GMT)

Festival di Sanremo 2018 : svelati i primi duetti : Serena Rossi Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Le Vibrazioni con Skin. Elio e le Storie Tese si porteranno i Neri per Caso. Ne sentiremo delle belle al Festival di Sanremo 2018. Il direttore artistico della kermesse, Claudio Baglioni, ha svelato alcune delle coppie che si esibiranno quest’anno all’Ariston nella serata del venerdì, dedicata ai duetti. Le inedite formazioni musicali – ...

Baglioni canterà al Festival di Sanremo : 18.34 "Se canterò al Festival? Un pochino sì. Avrei voluto vincerlo, ma sarebbe stato un conflitto di interessi micidiale", scherza il direttore artistico Claudio Baglioni, ospite su Radio2. Mai salito sul palco dell'Ariston da concorrente, perché le mie canzoni "durano tanto e sarebbe stato necessario tagliarle". Le canzoni selezionate descrivono "il nostro tempo, epoca non chiara, di passaggio.Ma in gara mancheranno i rap,non ne abbiamo ...

I duetti del Festival di Sanremo 2018 : Michele Bravi - Giusy Ferreri - Arisa e tutti gli ospiti dei Campioni : Alcuni dei duetti del Festival di Sanremo 2018 sono stai svelati oggi, giovedì 18 gennaio, dopo l'ascolto dei brani dei Campioni in Rai. La stampa italiana ha infatti potuto ascoltare in anteprima esclusiva le 20 canzoni del Festival di Sanremo 2018 e da pochi minuti sono noti i primi ospiti che duetteranno con i Big nella serata del venerdì. Skin è attesa in duetto con Le Vibrazioni mentre Alice canterà con Ron. L'attore Alessandro Preziosi ...

SANREMO 2018 - DUETTI AL Festival/ I primi 11 accoppiamenti per la quarta serata : ecco la lista : SANREMO 2018, DUETTI al FESTIVAL: i primi 11 accoppiamenti per la quarta serata, ecco la lista. Le ultime notizie sulla kermesse musicale che prenderà il via all'Ariston(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Le prime pagelle del Festival di Sanremo : Avitabile e Servillo da vittoria - Stash perde la sfida dell'italiano : Inviato a Milano Perché Sanremo è Sanremo, anche se rende omaggio a Bowie, anche se spunta un Lucio Dalla inedito. Nel giorno delle prime pagelle, nel rito ludico/critico del...

Le canzoni scelte da Baglioni per il Festival di Sanremo. Le nostre pagelle (senza voti) - : Gli avrà detto qualcosa tipo, guarda che esiste Spotify, lo streaming, i video, l'indie. Baglioni lo deve aver guardato come una mucca che mastica erba buona in un prato fuori Cork. Poi deve aver ...

SANREMO 2018 / Pierfrancesco Favino confessa : "Farò il Festival per riuscire ad essere chiamato correttamente" : SANREMO 2018, anticipazioni e news: Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i Big papabili per la vittoria finale, ecco le dure parole di Morgan e la signorile replica di Meta.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Sanremo. Torna PrimaFestival. Al timone : Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto : Le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip e le polemiche, tutto questo e molto altro anima i 5 minuti a partire dal 26 gennaio - fino alla serata finale del 10 febbraio - alle 20.35 su Rai1

Sanremo 2018 : tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana : Sanremo 2018 partirà il 6 febbraio e durerà come tradizione cinque serate fino alla finale di sabato 10 febbraio. Ecco di seguito tutte le novità di questa edizione del 68° Festival della Canzone Italiana. LA GUIDA COMPLETA SU #Sanremo Sanremo 2018: tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana CONDUTTORI. La prima novità saliente è il cambio effettuato alla guida del Festival. Terminata l’era di Carlo Conti (durata per ben tre ...