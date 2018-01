INTER CONTRO MILAN PER LO STADIO San Siro | Antonello ad nerazzurro | 150 milioni per

INTER in campo contro il bullismo : Il club nerazzurro, con il supporto di Pirelli, insieme all'ufficio scolastico della Regione Lombardia, ha organizzato un seminario formativo rivolto agli insegnanti per la lotta al bullismo. ''Essere ...

INTER - non solo Roma : in campo contro il bullismo : L'Inter scende in campo per la lotta al cyberbullismo . Il club nerazzurro, con il supporto di Pirelli, insieme all'ufficio scolastico della Regione Lombardia, ha organizzato un seminario formativo ...

Caso INTERinali - in una chat minacce contro il consigliere regionale Borrelli : 'Non saranno le minacce di chi vuol difendere un sistema clientelare a fermare la mia battaglia per riportare la legalità nella sanità campana'. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, ...

Australian Open 2018 : il sogno di Lorenzo Sonego si INTERrompe al secondo turno. L’azzurro ko contro Gasquet in tre set : Il sogno di Lorenzo Sonego si interrompe al secondo turno degli Australian Open 2018. Il giovane azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet (n.31 del mondo), con il punteggio di 6-2 6-2 6-3 in 1 ora e 56 minuti di partita. Un match gestito magistralmente dal transalpino, forte della sua esperienza, approfittando di tutti i passaggi a vuoto dell’italiano per far propri la vittoria e ...

Giallo a Cinque stelle : INTERcettazioni Consip anche contro Di Maio : Roma - E nel caso Consip, adesso, ci finiscono di riffa o di raffa pure i pentastellati. A metterceli è il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, che ieri ha raccontato di una «polpetta avvelenata» contro il candidato premier a Cinque stelle, Luigi Di Maio. Ma già che c'era ha pure colpito l'ex assessore al Bilancio della Raggi, Andrea Mazzillo, uscito ad agosto dalla giunta.Mazzillo era già finito suo ...

Elezioni - Tajani : "Controproducenti INTERventi Ue in campagna elettorale" : Il commissario europeo agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici avrebbe dovuto essere più cauto nel parlare dell'Italia durante la campagna elettorale, perché dichiarazioni come le sue '...

Roma - problema muscolare per Perotti : rischia di saltare la gara contro l'INTER : Un problema non di poco conto. Al termine dell'allenamento di martedì, Diego Perotti ha avvertito un problema al bicipite femorale della coscia destra. Oggi, al suo arrivo all'allenamento, sentiva ...

Roma - De Rossi verso il recupero per il big match contro l'INTER : De Rossi torna in gruppo e, anche se non sta benissimo, prova a recuperare per la partita di domenica contro l'Inter a San Siro. Una partita che, dice Florenzi, servirà alla Roma 'per invertire il ...

Florenzi sprona la sua Roma : “la svolta contro l’INTER” : “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni di Roma Tv, Alessandro Florenzi, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ...

Roma - Florenzi : 'Contro l'INTER vedrete tutta la nostra cattiveria' : Alessandro Florenzi , a 'Scuola di tifo' (Roma cares). Temi sociali e sportivi: domenica Ale ritroverà a San Siro il vecchio allenatore, Spalletti. 'Sarà una grande partita contro una squadra ostica ...

I driver di sviluppo per le aree INTERne : incontro a Buonabitacolo venerdì 19. : I giovani delle aree interne della provincia intendono programmare una nuova fase, non più procrastinabile per il rilancio del Vallo di Diano, attraverso un ampio coinvolgimento del mondo delle ...

INTER-Roma - lo scontro diretto è senza rete : Strano, ma vero: sarà il mal di gol ad accompagnare l'Inter e la Roma allo scontro diretto di domenica sera a San Siro. Unite, dunque, nella crisi che è certificata soprattutto dalla mancanza di ...

INTER - cauto ottimismo per Rafinha. Chiuso l'incontro a Barcellona : Dopo Lisandro Lopez potrebbe essere in dirittura d'arrivo il secondo colpo di mercato dell'Inter, pronta a chiudere per Rafinha del Barcellona. Si è Chiuso da poco l'incontro in Spagna tra il ...

Calciomercato INTER - incontro terminato per Rafinha : ecco cosa manca per chiudere : Continua senza sosta la trattativa per portare Rafinha a Milano. Da poco è terminato l’incontro tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e la dirigenza del Barcellona. Nelle prossime ore si insisterà con Mazinho, padre e procuratore del brasiliano, che ribadirà al club blaugrana la volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Barcellona avrebbe dato il proprio ...