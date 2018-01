Ciclismo | Giordano Romoli squalificato a vita! Molestie su giovani cicliste | la condanna

: #ciclismo SHOCK MOLESTIE! Giordano Romoli squalificato a vita per abusi su giovani cicliste, la condanna del... - OA_Sport : #ciclismo SHOCK MOLESTIE! Giordano Romoli squalificato a vita per abusi su giovani cicliste, la condanna del... - Andrea59196157 : RT @Gazzetta_it: Federciclo, Giordano Romoli radiato per molestie a giovani cicliste - RealTimeNews__ : RT @Gazzetta_it: Federciclo, Giordano Romoli radiato per molestie a giovani cicliste - debatedeportiv2 : RT @Gazzetta_it: Federciclo, Giordano Romoli radiato per molestie a giovani cicliste - Gazzetta_it : Federciclo, Giordano Romoli radiato per molestie a giovani cicliste -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Una notizie terribile arriva dal Tribunale Federale della Federche haa vitaa causa disu. Il tecnico è statoto dal collegio presieduto dall'avvocato Salvatore Minardi. La radiazione è dovuta proprio ad abusi perpetrati nel corso del tempo e la sentenza è arrivata a conclusione di due anni d'indagine supportati da testimonianze die genitori come ha riferito il Presidente Renato Di Rocco alla Gazzetta dello Sport. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità in merito: si tratta della prima squalifica nella storia per questi motivi.