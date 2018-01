Roger Waters e i nuovi muri

Roger Waters - guardo al futuro : ROMA, 16 GEN - Nick Mason e Roger Waters hanno inaugurato al Macro di Roma "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd che sarà aperta dal 19/1 al ...

Musica - da Sam Smith a Jovanotti e Roger Waters : ecco i dieci dischi da salvare del 2017 : Il cantastorie della periferia romana canta l'umanità, l'amore, la fuga di chi sogna un mondo migliore, l'uguaglianza e l'abbattimento di ogni tipo di ostacolo. Ed ecco, 'Gandhi', 'Babalù', 'Arca di ...

Roger Waters sbarca in italia per un concerto evento. Ecco tutti i dettagli : George Roger Waters è stato bassista e cantante assieme a Syd Barrett prima e a David Gilmour e Richard Wright dopo, del gruppo musicale inglese Pink Floyd dal 1965 fino al 1985, quando lasciò il gruppo proseguendo una carriera da solista. Dal 1975 fu il principale ideatore delle musiche del gruppo e autore unico dei testi. I suoi brani sono incentrati su argomenti di critica e denuncia sociale, politica e psicologia. Finalmente dopo una serie ...

Il 14 luglio 2018 Roger Waters suona a Roma : “Roger Waters suona a Roma. Il bassista dei Pink Floyd si esibirà nel suo spettacolare show Us + Them il 14 luglio 2018 nell’evento rock della prossima estate. Il concerto di Waters, data conclusiva di un tour che potrebbe essere…Continua a leggere →

Roger Waters in Italia con un super show : A soli 3 mesi dai 6 concerti già sold out in programma ad Aprile nei palasport di Milano e Bologna, Roger Waters torna sui palcoscenici Italiani. Lo fa però con una rappresentazione molto diversa, una ...

Roger Waters porta il suo "Us+Them" al Circo Massimo di Roma : Roma, 5 dic. (askanews) - Roger Waters ha annunciato due date in Italia per il suo avveniristico tour "Us+Them". L'ex bassista e mente dei Pink Floyd suonerà l'11 luglio al Lucca Summer Festival ...

Roger Waters il 14 luglio in concerto al Circo Massimo : Roma caput Rock. O almeno in grado di ospitare dei grandi eventi rock. Come quello di Roger Waters che, dopo una serie di concerti primaverili , il 17 e il 18 aprile a Milano, il 21, 22, 23 e 24, ...

Roger Waters al Circo Massimo il 14 luglio - svelato l'evento Rock in Roma : 'Passerà alla storia' : Le indiscrezioni delle ultime ore erano vere . Roger Waters sarà a Roma. Il prossimo 14 luglio il Circo Massimo sarà il palcoscenico d'eccezione per le canzoni immortali dei Pink Floyd. Dopo i Rolling ...

Musica - Roger Waters torna a Roma : 'Us + Them' il 14 luglio al Circo Massimo : La band guidata da Roger Waters prese parte al primo 'International Pop Festival' d'Europa, organizzato appunto a Roma, al Palazzetto dello Sport, dal 4 al 7 maggio a cui presero parte tra gli altri ...

Roger Waters in Italia nel 2018 - due nuovi concerti tra Lucca e Roma : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018: dopo l'annuncio delle date Italiane previste per la primavera 2018, l'ex componente dei Pink Floyd sarà protagonista di due nuovi concerti estivi. Roger Waters si esibirà a Lucca e Roma per il suo Us + Them Tour nell'ambito del Lucca Summer Festival e del Rock in Roma. I nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018 si terranno l'11 luglio 2018 alle Mura Storiche di Lucca (ex Campo ...

Roger Waters in Italia nel 2018 con due date : l'11 luglio a Lucca - il 14 a Roma : Adesso è ufficiale: Roger Waters torna in Italia. E lo fa con due date: la prima, l'11 luglio, a Lucca per il Lucca Summer Festival, a cui segue il secondo appuntamento, il 14 luglio, al Circo Massimo di Roma per il Rock in Roma.Il nome del bassista e cantante dei Pink Floyd circolava con insistenza nelle ultime settimane per il Lucca Summer Festival. Le voci sono state ufficializzate dal patron del Festival Mimmo D'Alessandro: "È ...

C'era anche Roger Waters a Roma per l'inaugurazione della mostra sui Pink Floyd. Lo rivela Mason : "Se era un segreto mi dispiace..." : "The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Reamins", questo il nome della mostra sui Pink Floyd che aprirà le porte ai Romani il 19 gennaio 2018 al MACRO. Un evento unico, da segnare sul calendario perché a presenziare all'inaugurazione c'è stato anche Roger Waters. A rivelare la presenza dell'ospite speciale, l'amico e collega Nick Mason, anche lui presente, il quale ha rivelato:Se era un segreto mi dispiace...La mostra ha ...