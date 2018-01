: Crolla ponte in Colombia Morti dieci operai - Il video - thexeon : Crolla ponte in Colombia Morti dieci operai - Il video - maletaIt : Dramma nel cantiere in Colombia, crolla ponte in costruzione: muoiono dieci operai - cagliaripad : Crolla ponte in Colombia, 10 morti - Flash news - Cagliaripad -

Il crollo di una 95 km da Bogotà, la capitale della, ha causato la morte di 10. Le vittime stavano lavorando al drenaggio lungo ilquando la struttura èta. 9 persone sono morte sul colpo, la decima è deceduta poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. Ancora non è chiaro quale fosse il numero di persone sul posto al momento dell'incidente.(Di martedì 16 gennaio 2018)