BETTER CALL SAUL - Iniziate ufficialmente le riprese della quarta stagione

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di martedì 16 gennaio 2018) È passato ormai un anno dall'ultima volta cheè stato sugli schermi. I fan erano stati avvisati che l'attesa stavolta sarebbe stata più lunga, ma certo nessuno si aspettava che leper lasarebbero cominciate solo ora.Ad annunciarlo è il co-creatore e showrunner Peter Gould, il quale con un tweet ha diffuso l'immagine del primo ciakaccompagnato dalla didascalia: “We are … rolling!!!”.Il ciak rappresentato in foto conferma, inoltre, la presenza di Minkie Spiro in qualità di regista del primo episodio, affiancato alla macchina da Marshall Adams.We are..... rolling!!! ##Season4 #ABQ pic.twitter.com/dUuCDDYXrw— Peter Gould (@petergould) 9 gennaio 2018 Larirprenderà presumibilmente dai drammatici eventi che hanno chiuso l'arco narrativo precedente, con Chuck apparentemente morto in un incendio. Laha ...