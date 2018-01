Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento

Leggi la notizia su surface-phone

(Di lunedì 15 gennaio 2018) L’applicazioneinstallata di default in tutti i PC e tablet10 è stata con il tempo abbandonata dacon la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamenteha rilasciato ieri unper gli utenti Insider iscritti al ramo di distribuzione nel Fast portando la versione alla numerazione 3.36.14001.0. Ilupdate introduce il supporto completo al Fluent Design System decisamente più interessante e curato del precedente con un effetto blur che si estende per tutta la finestra. Si presume che la decisione di resuscitare l’appsia dovuta al progetto Always-Connected PC diche prevede l’arrivo sul mercato di numerosi PC dotati di ...