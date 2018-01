Tour Down Under 2018 | Peter Sagan inizia la stagione dall’Australia Obiettivo classiche?

Ciclismo - Tour Down Under 2018 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. Il programma completo e le date : Si avvicina il momento della prima corsa WorldTour dell’anno. Martedì 16 prenderà il via la 20ma edizione del Tour Down Under, breve corse a tappe australiana che apre ufficialmente il calendario del grande Ciclismo. Sei tappe che vedranno protagonisti soprattutto i velocisti, ma saranno presenti arrivi più impegnativi, in cui si deciderà la classifica generale, andiamo quindi ad analizzare tutte le tappe nel dettaglio. Tappa 1: Port ...

Sagan debutta al Tour Down Under : poi visita a Papa Francesco a cui chiederà di battezzare la figlia : Peter Sagan è pronto per l'attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, ...

I corridori del Team Sky fermati dalla polizia prima del Tour Down Under Video : A pochi giorni dal via della stagione 2018 del #Ciclismo le squadre del World Tour sono ormai gia' tutte in Australia. Tra una settimana, martedì 16 gennaio, si apriranno i battenti con la prima tappa del #Tour Down Under, ormai classica corsa d’avvio del calendario mondiale. I corridori stanno approfittando del caldo clima australiano per mettere chilometri nelle gambe prima dell’inizio della gara, ma per qualcuno gli allenamenti sono finiti ...

Ciclismo - Tour Down Under - Caleb Ewan pronto a vincere : ecco il roster della Mitchelton Scott : La Mitchelton Scott convoca un buon roster per sostenere le abilità di Caleb Ewan. ecco chi aiuterà l'australiano nelle tappe per velocisti La Mitchelton Scott ha intenzione di vincere le principali ...

Ciclismo : il calendario di gennaio 2018. Tutte le date delle corse del mese - c’è il Tour Down Under : Tutto pronto alla nuova stagione: inizia il grande Ciclismo internazionale in questo 2018 con le prime gare in questo gennaio. Andiamo a scoprire il calendario con Tutte le date: ci sono gli attesi Tour Down Under (prima corsa World Tour dell’anno) e Vuelta San Juan (sarà presente Vincenzo Nibali). Data Nome Classificazione Categoria 11.01 – 14.01 Santos Women’s Tour 2.1 WE 12.01 – 21.01 Vuelta al Tachira en ...

Tour Down Under 2018 : quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma della corsa australiana : Manca poco all’inizio della nuova stagione ciclistica, che scatterà, come di consueto, dall’Australia. La prima corsa WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, la cui 20ma edizione si terrà dal 16 al 21 gennaio 2018. Sei tappe in programma, in cui i migliori ciclisti del mondo cercheranno di imporsi nel primo appuntamento stagionale. Un percorso vario che offrirà diverse frazioni adatte ai velocisti, ma anche degli arrivi in salita, sui quali ...

Tour Down under : Porte guida la Bmc : La Bmc schiererà un vero e proprio squadrone, per tentare l'assalto al Tour Down under di ciclismo: al via della prima gara del World Tour ci saranno, infatti, i vincitori delle quattro ultime ...