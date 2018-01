Calciomercato | il Liverpool vuole Suso | Manchester City su Fred

Calciomercato Liverpool; Klopp : ”Coutinho? Abbiamo lottato per trattenerlo” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è tornato in conferenza a parlare del trasferimento di Coutinho al Barcellona. Philippe Coutinho ha lasciato Liverpool dopo essersi accasato al Barcellona per la cifra di 160 milioni di euro. Sull’addio del fantasista brasiliano ne ha parlato l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp in conferenza stampa: ”Non c’era altra opzione, è facile. Se c’è qualcuno che dovrebbe essere arrabbiato o deluso ...

Calciomercato Premier League : il Liverpool chiede 30 milioni per Sturridge : Diversi club di Premier League hanno fatto un sondaggio per l’attaccante del Liverpool Daniel Sturridge. Il Liverpool chiede almeno 30 milioni di sterline per la cessione dell’attaccante Daniel Sturridge, ormai ai margini nel progetto di Jurgen Klopp. L’allenatore, ex Borussia Dortumnd, non lo convoca più da un mese. L’attaccante inglese non ha potuto dimostrare il suo valore a causa dei continui infortuni subiti ...

Calciomercato Liverpool : Vicino l’erede di Coutinho : Dopo l’addio di Coutinho sembra che il Liverpool sia molto Vicino al suo erede. Secondo l‘Indipendent la dirigenza del Liverpool avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento di Dani Ceballos dal Real Madrid ai Reds per 18 milioni di euro. La dirigenza del Real sarebbe pronta ad accettare l’offerta nonostante la clausola astronomica di 500 milioni di euro sul contratto del calciatore. Ceballos aveva ben figurato nella ...

Calciomercato Liverpool - il Wolfsburg punta a riscattare Origi : Secondo quanto riferito da 'Sport Bild', il club tedesco è convinto del giocatore e sta iniziando a trattare con i 'Reds' per acquistare l'intero cartellino a fine stagione.

Calciomercato Roma/ News - Ag.Alisson : Liverpool? Il ragazzo sta bene in giallorosso (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Nicolò Barella è un obiettivo, ma per il presidente del Cagliari non partirà per meno di 50 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:40:00 GMT)