THE END OF THE F**KING WORLD - Recensione di una serie Netflix f**tutamente fuori dal

CaTHErine Deneuve : 'Difendiamo la libertà di importunarci' : Sullo scandalo molestie arriva una voce controcorrente: l'attrice francese Catherine Deneuve è tra le firmatarie di una lettera pubblicata su Le Monde, un appello tutto al femminile che invita a ...

Gli sviluppatori di THE Legend of Zelda Breath of THE Wild parlano dell'influenza di Skyrim : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è indubbiamente uno degli action-adventure open world più apprezzati degli ultimi anni e un titolo che per un motivo o per l'altro è stato accostato a diversi nomi illustri.Breath of the Wild è stato spesso paragonato proprio a Skyrim, con il quale condivide l'enorme grandezza dell'ambientazione. Nintendo non aveva mai realizzato titoli così vasti e in molti si sono chiesti se la compagnia giapponese ...

Giornata di vendite sul Bitcoin. Nuovo record per l'ETHEreum : (Teleborsa) - Si intensificano le vendite sul Bitcoin . Secondo la piattaforma Coindesk, la criptovaluta è scivolata a 14.756 dollari mostrando una flessione giornaliera dell'1,43%, dopo essere ...

Incendio alla Trump Tower : THE Donald non era all'interno - vigili del fuoco eroi Video : Lunedì nero a #new york. Stamane è scoppiato un Incendio alla #Trump Tower, quartier generale newyorkese del presidente Donald Trump [Video]. Il cielo di Manhattan si è riempito di fumo nero. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente per riportare la situazione alla normalita'. Il bilancio del rogo è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni. I pompieri hanno detto che il ferito grave è un civile. Un vigile del fuoco, invece, ha ...

Perché "THE END of the f***ig world" rappresenta il meglio della nuova televisione : Quello che più colpisce, da un punto di vista puramente tecnico, di The end of the f***ing world , serie tv di Channel4 disponibile su Netflix, è l'economicità di scelte e di intenzioni, la puntualità,...

Le première di THE 100 - THE Originals 5 e Life Sentence hanno una data ufficiale : il calendario completo della primavera su THE CW : Giornata di TCA per The CW ed ecco subito le prime novità: le première di The 100, The Originals 5 e Life Sentence hanno finalmente una data ufficiale. Da mesi aspettavamo un annuncio che potesse mettere fine a rumors e pettegolezzi e poco fa il desiderio dei fan è stato finalmente esaudito. Le première di The 100, The Originals 5 e Life Sentence sono finalmente state rese note ma sicuramente questo non farà felici tutti, almeno non del ...

Uscita THE Elder Scrolls VI svelata da un rivenditore svedese? : È un quesito ormai vecchio, ma si tratta pur sempre di una domanda che non possiamo fare a meno di continuare a porci: quando uscirà The Elder Scrolls VI, l'atteso e nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo targata Bethesda? The Elder Scrolls V Skyrim è stato lanciato nel 2011, una data che ormai risale a più di sei anni fa e anche se le sue varie versioni sono riuscite in qualche modo a tenerci occupati a lungo - grazie alle ...

THE Danish Girl in tv : la storia di uno dei primi transgender del '900. : The Danish Girl Una storia di amore e comprensione quella fra Lili e Gerda: lui tenterà di diventare donna, finendo per rischiare la sua stessa vita, seconda serata Canale 5 The Danish Girl: streaming e diretta L'appuntamento è fissato per stasera in tv, in seconda serata, sugli schermi di Canale 5 alle ore 23.20, in alternativa è possibile seguire il film anche in diretta straming sul ...

THE Legend of Zelda : Breath of THE Wild eletto miglior gioco del 2017 da Game Informer : A pochi giorni dall'inizio del 2018, anno che si appresta ad essere ricco di uscite già da questo mese di gennaio, scopriamo le varie classifiche che proclamano i migliori giochi del 2017. Questa volta vi segnaliamo i premi assegnati da Game Informer che eleggono, come accaduto per EDGE, The Legend of Zelda: Breath of the Wild il miglior gioco del 2017. Il sito spiega anche le motivazioni di questa scelta, che risiedono fondamentalmente nella ...