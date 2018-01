Cgia di Mestre | da imprese evasione da 93 miliardi di euro

Cgia Mestre - ricchezza in Italia tra 2000-2017 salita all'anno solo 0 - 15% : L'analisi della Cgia di Mestre sulla crescita in Italia e la verità dell ripresa coincide con quella della Confindustria e non può che preoccupare.

Cgia Mestre - in 2000-2017 ricchezza Italia cresciuta 0 - 15% ad anno : Dall'inizio del 2000 fino al 2017 la ricchezza in Italia è cresciuta mediamente di appena lo 0,15% ogni anno. E' l'allarme lanciato dalla della Cgia di Mestre, secondo quanto emerge da una ...

Fisco - Cgia di Mestre : 9 - 9 miliardi da seconda rata Imu e Tasi : La Cgia di Mestre calcola in 9,9 miliardi di euro la seconda rata di Imu e Tasi che entro il 18 dicembre dovranno versare i proprietari delle case di lusso, degli immobili strumentali (come negozi, ...

Allarme Cgia Mestre : piccole imprese - lo Stato inventa un'altra 'tassa' : VENEZIA - Con l'approvazione della legge delega sulla riforma della disciplina della crisi di impresa. saranno 133.000 le Srl che dovranno dotarsi di un organo di controllo collegiale o, in ...

Tasse riduzione per le grande imprese - non per le piccole da Cgia Mestre : riduzione delle Tasse per le grandi e medie imprese, nulla per le piccole imprese secondo il recente studio della Cgia di Mestre