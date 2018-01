Investito da un' auto mentre attraversa la strada | morto sul colpo

Milano : ciclista Investito da auto a Magenta - è grave : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Un ciclista è stato travolto, nel primo pomeriggio, mentre percorreva via Papa Giovanni XXIII a Magenta, comune in provincia di Milano. L'uomo, 65 anni, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Legnano: le sue condizioni sono particolarmente gr

Incidente stradale/ Gaeta - tir travolge auto : pedone Investito e ucciso (oggi - 4 gennaio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 4 gennaio 2018, e aggiornamenti. Gaeta, tir travolge auto: pedone investito e ucciso. Nel Novarese carro funebre tampona auto: morti due coniugi(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:02:00 GMT)

Migrante 17enne muore Investito 2 auto : PORTIGLIOLA (REGGIO CALABRIA), 1 GEN - Un diciassettenne senegalese è stato travolto ed ucciso da due auto lungo la statale 106, nel territorio del comune di Portigliola, nel reggino. L'incidente è ...

Calabria - ragazzo Investito e ucciso da un'auto Video : Pochi minuti fa in Calabria [Video] si è consumata l'ennesima tragedia sulla strada. Un giovane ragazzo è stato investito da un'autovettura ed è stato ucciso sul colpo. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto. Calabria, muore dopo essere stato travolto da un'autovettura Nella giornata di oggi 26 dicembre in #Calabria un giovane ragazzo ha perso la vita dopo che un'autovettura lo ha travolto. Questa terribile tragedia si è verificata ...

Serpentara - pedone Investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto : Investimento mortale. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 in zona Serpentara. A perdere la vita è stata una Donna di 54 anni investita mentre attraversava sulla strisce pedonali all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto. A quanto riferito la Donna è morta praticamente sul colpo. L’investitore, a bordo di una Fiat […] L'articolo Serpentara, pedone investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto ...

Roma - Investito e ucciso davanti a scuola : chiesti i domiciliari per il compagno che guidava l'auto : Due giorni fa, al volante della macchina del padre, ha investito e ucciso un compagno di scuola. Ora per la morte del giovane Federico Ghigiarelli, il 18enne P. M., sotto accusa per omicidio stradale, ...

Investito da auto in Val di Susa - salvato e operato anziano lupo ferito : È stato operato per ridurre la frattura di una delle due zampe anteriori ál’anziano lupo recuperato ieri in ValSusa dal Servizio flora e fauna della Città metropolitana di Torino. Rintracciato grazie alla segnalazione di un cane zoppicante, l’animale dopo essere stato bloccato e sedato è stato trasportato al Canc, Centro Animali Non Convenzionali d...

Investito da un'auto e ucciso l'ex senatore Stelio De Carolis : Esperienza che segna anche l'inizio della sua attività politica nelle file del Partito repubblicano col quale è protagonista di una brillante carriera. Consigliere regionale, vice presidente dell'...

Incidente stradale/ Bologna San Lazzaro - morto 75enne Investito da un’auto (oggi 21 dicembre 2017) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017: Bologna San Lazzaro, ucciso un 75enne investito stamattina. Trieste, morto un motociclista vicino all'autostrada(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:11:00 GMT)

Morte Nicky Hayden - presa un’importante decisione in merito all’automobilista che lo ha Investito : Morte Nicky Hayden – L’automobilista coinvolto nel tragico incidente che ha causato la Morte dell’ex campione del Mondo della MotoGP, Nicky Hayden, lo scorso 17 maggio, è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Rimini. La richiesta, firmata dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli, è conseguente al deposito delle tre perizie tecniche sulla dinamica. L’analisi compiuta dall’incaricato della procura, il ...

Milano. Trentenne Investito e ucciso da un autobus in via Sammartini : Incidente stradale mortale nei pressi della stazione Centrale a Milano. Un libico di 34 anni è stato investito e ucciso. L’uomo, a quanto pare un senzatetto, è stato travolto da un autobus ieri pomeriggio. Lo straniero è stato travolto alle 14.45.…Continua a leggere →

Pianura - anziano Investito e ucciso dall'auto della Napoli Servizi : Un incidente mortale è avvenuto stasera intorno alle 17 in via Montagna Spaccata a Pianura. Un uomo di 77 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un Fiat Panda della Napoli Servizi. La ...

Ciclismo : Sacha Modolo Investito da auto pirata che fugge 'Mi ha riso in faccia' Video : La sicurezza dei ciclisti sulla strada ancora protagonista in negativo sulle pagine di cronaca. Questa volta a riportare la brutta disavventura è Sacha Modolo. L'atleta in forza al team UAE Team Emirates racconta l'episodio con un lungo post sulla sua pagina facebook, sconcertato per quanto ha vissuto. investito e deriso al semaforo Come riporta lo stesso Sacha, era uscito sulle strade di casa nel trevigiano in allenamento verso le 10.15 per ...

Roma - Investito da un'auto in zona San Pietro - muore clochard : Un uomo è morto investito da un'auto in zona San Pietro a Roma. L'incidente è accaduto su via Gregorio VII all'uscita della galleria. Secondo quanto si è appreso, la vittima è un senza fissa dimora di ...