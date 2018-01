Paris Hilton si sposa | «Ho detto sì»

: RT @Martola__: Appena ho visto l’anello di fidanzamento di Paris Hilton ho avuto un flashback - MartaGrigo : RT @Martola__: Appena ho visto l’anello di fidanzamento di Paris Hilton ho avuto un flashback - ALICIAYO5 : @ilmessaggeroit Ma chissenefrega abbiamo pochi problemi in Italia e ci preoccupiamo che si sposa Paris Hilton Ma ch… - VickyDamicis : RT @LorenzoBises: Ci si è fidanzata anche Paris Hilton, è la fine di un’epoca. - malgradotuttobl : @berlusconi Forza Italia e le stragi di mafia - wiIdestease : RT @aurii26: Si sposa anche Paris Hilton e quindi -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Il 2018 si preannuncia come un anno felice (ma anche molto impegnativo) per il clan. Dopo l’annuncio del fidanzamento di Barron III con Tessa von Walderdorff, lo scorso ottobre, anchesi accinge a pronunciare il fatidico sì. Uno l’ha già, a Chris Zilka, suo compagno da circa un anno, che sulla neve di Aspen, in Colorado, dove sono in vacanza in questi giorni, le ha fatto la fatidica domanda: «Vuoirmi?» https://www.instagram.com/p/BddbWwbHA0-/?taken-by=Lei non ci ha pensato su nemmeno un secondo e si è subito infilata al dito l’anello, un diamante che via social sta già facendo parlare di sé per le dimensioni esagerate. Si tratta di una pietra di 20 carati (valore stimato due milioni di dollari), montata dal famoso gioielliere Michael Greene, come riporta TMZ. Zilka, che ha ordinato l’anello la scorsa estate, ha fatto le cose ...