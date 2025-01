Sport.quotidiano.net - Pallanuoto Serie C. Primo hurrà per la Reggiana. E ora sotto con il Parma

17 RAVENNA 10NUOTO: Sirianni, Ferrari, Strolin, Roldan, Lepore, Croci, Curti, Bartoli, Bussei, Boccedi, Magnani, Algeri, Falanga, Borrelli. All. Franceschetti. RAVENNA: Natalino, Cimatti, Amore, Falduto, Catalano, Gjojdeshi, Bandini, Valentini, Ciccone, Biagetti, Siboni, Agatensi, Monteleone, Renzi. All. Cukic. Reti: Roldan (4), Lepore (3), Croci (2), Curti (2), Bussei (2), Magnani (2), Strolin, Algeri (RE); Ciccone (5), Catalano (2), Cimatti (2), Biagetti (RA). È arrivata la prima vittoria stagionale per la(3), che si aggiudica la sfida casalinga con Ravenna (0), valida per la seconda giornata dellaC di. La squadra di Franceschetti si prepara così nel migliore dei modi al derby dell’Enza di sabato prossimo, che la vedrà far visita ai "cugini" del