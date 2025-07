Rapina pluriaggravata da 30mila euro a Modena 18enne catturato grazie alle impronte papillari

Un giovane di 18 anni di Napoli è stato collocato in comunitĂ per rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana a Modena. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina pluriaggravata da 30mila euro a Modena, 18enne catturato grazie alle impronte papillari

In questa notizia si parla di: rapina - pluriaggravata - modena - 30mila

Tentato omicidio e rapina pluriaggravata al Rione Libertà nel 2023: arrestati due uomini e una donna - Tempo di lettura: 3 minuti Nelle prime ore della mattinata odierna, la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, nei confronti di tre soggetti (due uomini ed una donna) ritenuti gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio pluriaggravato, rapina pluriaggravata, detenzione di arma clandestina e ricettazione, in concorso con FALLARINO Nicola, già condannato per i medesimi fatti e reo confesso, commessi in danno di TADDEO Annarita, ex compagna del FALLARINO.

Rapina pluriaggravata da 30mila euro a Modena, 18enne catturato grazie alle impronte papillari; Finge di essere un carabiniere e ruba gioielli a un’anziana: 18enne napoletano beccato a Modena; Si finge Carabiniere per sottrarre monili in oro ad un’anziana signora: eseguita dalla Polizia di Stato la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 18enne - Questura di Modena | Polizia di Stato.

Rapina pluriaggravata da 30mila euro a Modena, 18enne catturato grazie alle impronte papillari - Un giovane di 18 anni di Napoli è stato collocato in comunità per rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana a Modena. Riporta virgilio.it

Modena, rapina 30mila euro ad anziana: arrestato 18enne di Napoli - Modena – Si è finto carabiniere per introdursi in casa di un’anziana signora e, con uno stratagemma, è fuggito con gioielli per un valore di circa 30mila euro. Si legge su cronachedellacampania.it