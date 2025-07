Donnarumma verso il Galatasaray? Arriva una smentita!

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in questa finestra estiva di mercato, con il Galatasaray che è tra le squadre a cui è stato recentemente accostato. Ma la pista è molto complicata. IL PUNTO – Gianluigi Donnarumma non diventerĂ un nuovo giocatore del Galatasaray. Ad escludere un’ipotesi – presentata invece come fattibile in questa finestra estiva di mercato – è stato il tecnico dei turchi Okan Buruk, secondo il quale non vi sono le premesse per una tale svolta di mercato. Di seguito le sue parole, come riportate da Tivibu Sport: «Donnarumma è straordinario, ma occorre essere realisti. 🔗 Leggi su Inter-news.it

