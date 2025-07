Sparatoria Manhattan per attentatore ipotesi vendetta contro Nfl | Non puoi andare contro di loro

(Adnkronos) – NovitĂ sulla sparatoria di Manhattan. L'uomo che ha sparato in un grattacielo di Manhattan nel tardo pomeriggio di lunedì 28 luglio (poco dopo mezzanotte in Italia), uccidendo quattro persone prima di togliersi la vita, era un ex giocatore di football che aveva espresso rancori nei confronti della Nfl, la National Football League, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

