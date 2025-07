Gaza tra bombe e fame | i saccheggi non si fermano Starmer valuta riconoscimento dello Stato palestinese

Intanto, i leader occidentali continuano a mobilitarsi per cercare di portare alla pacificazione della Striscia di Gaza. Le notizie che giungono da Israele non sono rincuoranti. Il ministro israeliano delle Finanze e leader di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha sostenuto che Israele è vicina alla ricostruzione di Gush Katif, ovvero il gruppo di 17 insediamenti nel sud della Striscia di Gaza dai quali i coloni israeliani furono evacuati nel 2005. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza tra bombe e fame: i saccheggi non si fermano, Starmer valuta riconoscimento dello Stato palestinese

In questa notizia si parla di: gaza - bombe - fame - saccheggi

Ostetrica da Pistoia a Gaza: “Situazione distopica. Visite sotto le bombe, c’è bisogno di tutto” - Pistoia, 7 maggio 2025 – Tutelare la salute delle donne e dei nascituri è di per sé un mestiere straordinario, farlo in uno scenario di guerra diventa una missione preziosa.

Gaza, pioggia di bombe sulla Striscia: morti 22 bambini - Oggi, una delegazione israeliana di alto livello incontrerĂ l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e l'inviato statunitense per gli ostaggi, Adam Boehler, in Qatar.

Gaza, la scrittrice palestinese Ibtisam Azem: “Bombe non cadono dal cielo ma da aerei occidentali” - “ Le bombe che cadono sui bambini di Gaza non piovono dal cielo ma da aerei che trasportano bombe prodotte in qualche paese occidentale.

“La mia conclusione inevitabile è che Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese” a Gaza, scrive lo studioso di Olocausto Omer Bartov sul New York Times, spiegando perché è giunto a questa conclusione. Leggi l'articolo: intern.az/1N Vai su Facebook

La proposta degli Stati Uniti accettata da Israele non soddisfa le richieste di Hamas - I media libanesi riferiscono di un'intensa ondata di attacchi dell'Aeronautica militare nel sud del Libano; Gaza, aiuti scarsi e in ritardo: 29 morti di fame in due giorni; L’arma della fame che fa morire Gaza.

Carestia a Gaza, la distribuzione degli aiuti diventa arma di guerra. Guterres: “Orrore senza precedenti” - Il cibo è diventato un privilegio raro, i pasti si sono ridotti a uno al giorno e i volti della popolazione sono sempre più scavati. Segnala mam-e.it

Israele affama Gaza: la fame uccide più delle bombe, mentre l’accesso agli aiuti resta bloccato - Il numero di persone morte per fame a Gaza nell’ultima settimana è ormai vicino a eguagliare il totale dei decessi per malnutrizione registrati dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023. Si legge su globalist.it