Ultimatum a Putin Zelensky elogia la determinazione di Trump

Kiev, 29 lug. (askanews) - Volodymyr Zelensky ha elogiato la "determinazione" del presidente americano Donald Trump, che ha concesso a Vladimir Putin "10-12 giorni" per mettere fine al conflitto in Ucraina, pena durissime sanzioni. "Una posizione chiara e una determinazione affermata da parte del presidente degli Stati Uniti e al momento opportuno, quando molte cose possono cambiare grazie alla forza a favore di una pace vera", ha dichiarato il presidente ucraino con il consueto videomessaggio chiedendo anche nuove sanzioni contro la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimatum a Putin, Zelensky elogia la determinazione di Trump

In questa notizia si parla di: determinazione - putin - zelensky - trump

Il nuovo ultimatum di Trump a Mosca: «Ha 10-12 giorni per il cessate il fuoco. Non mi interessa più parlare con Putin» Vai su X

TRUMPUTIN & C° Donald Trump "sta perdendo la pazienza" con Mosca per la guerra in Ucraina. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio che ha elogiato il presidente Usa definendolo "il negoziatore finale". Intervistato da Fox News, Rubio ha spieg Vai su Facebook

Zelensky: 22 morti e 85 feriti in 24 ore in Ucraina; Media, gli Usa schierano armi nucleari in Gb: Segnale a Putin. Ultimatum di Trump - Aggiornamento del 29 Luglio delle ore 10:45; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: la pace è possibile solo con le sanzioni a Mosca.

Ultimatum a Putin, Zelensky elogia la determinazione di Trump - Volodymyr Zelensky ha elogiato la "determinazione" del presidente americano Donald Trump, che ha concesso a Vladimir Putin "10- Secondo libero.it

Medvedev: "Ultimatum Trump passo verso guerra". 20 morti in raid russi nella notte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medvedev: 'Ultimatum Trump passo verso guerra'. Segnala tg24.sky.it