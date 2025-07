West Nile seconda vittima in Campania | morto un 74enne

(Adnkronos) – Seconda vittima in Campania a causa dell’infezione da virus West Nile. Dopo il decesso dell’80enne originario di Maddaloni, ricoverato (con patologie pregresse) all’ospedale di Caserta, nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, si è appreso del secondo decesso, che riguarda un uomo di 74 anni, avvenuto all’Ospedale del Mare di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

