Il Como saluta Strefezza e Fadera | ceduti all’Olympiacos e al Sassuolo

Un po' a sorpresa, Gabriel Strefezza saluta la Serie A e il Lago di Como: il trasferimento all’Olympiacos è ormai cosa fatta. L’accordo tra il Como 1907 e il club greco si aggira sugli 8 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, segnando la fine dell’esperienza italiana del fantasista. 🔗 Leggi su Quicomo.it

