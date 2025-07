Groviglio di appalti e mafia nel Barcellonese arresti e maxi sequestro | i dettagli dell' operazione

Tre persone arrestate a Barcellona Pozzo di Gotto per trasferimento fraudolento di valori: la mafia condizionava gli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Groviglio di appalti e mafia nel Barcellonese, arresti e maxi sequestro: i dettagli dell'operazione

