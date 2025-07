Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Kristjan Asllani è sempre più lontano dall’ Inter, almeno nelle intenzioni della dirigenza. Il centrocampista albanese, classe 2002, non rientra nei piani tecnici di Cristian Chivu, e come riporta Tuttosport, la sua cessione rappresenta una delle priorità del mercato in uscita nerazzurro. L’obiettivo è chiaro: ottenere 15-16 milioni di euro per finanziare altri movimenti in entrata, specialmente in mezzo al campo. Negli ultimi giorni è arrivata una proposta concreta dalla Spagna, precisamente dal Betis Siviglia, ma Asllani ha rifiutato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Asllani Inter, Marotta fissa il prezzo per la cessione: si punta a questa cifra, cosa filtra